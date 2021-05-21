Утром 20 мая в деревне Чемеры Слонимского района произошла трагедия. 66-летний местный житель убил из охотничьего ружья своего 41-летнего гостя.
Официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская пояснила sb.by, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся в милицию сообщила сожительница погибшего. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данным следствия, вечером 19 мая местный житель пришел в гости к знакомому. Между мужчинами вспыхнула ссора: хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в голову гостю, который от полученной травмы скончался на месте.
Фигурант был задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Устанавливаются все детали произошедшего. В рамках расследования также выясняются обстоятельства по поводу хранения оружия и наличия соответствующего разрешения у подозреваемого.
Фото: Telegram-канал Следственного комитета
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В Слонимском районе нетрезвый сельчанин застрелил своего соседа из охотничьего ружья
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