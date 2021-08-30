В Слониме школьники похитили из дома своего товарища 100 тысяч рублей

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Супруги из Слонима работают в Польше, их сын часто остается один. В тумбочке семейная пара хранила свои сбережения в разных валютах. Мальчик мог хвастаться об этом друзьям, которые часто приходили в гости. Так, в первой половине этого года мужчина и женщина заметили, что сумма стала меньше на две тысячи долларов. Но предпринимать меры не стали, а подумали, что просто обсчитались.– пояснил sb.byРебята покупали дорогую одежду и технику, приобрели даже два автомобиля. Наличные ушли и на аренду коттеджа в Гродно, регулярные поездки на такси между городами, подарки для друга. Часть денег подростки потратили на развитие своего бизнеса – они планировали открыть СТО в Гродно.– добавил представитель УВД.Родители вернулись домой в конце прошлой недели, заметили пропажу и сообщили в милицию: фигуранты были задержаны менее чем за сутки. Возбуждено уголовно дело за кражу, совершенную в крупном размере.