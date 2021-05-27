Мероприятие состоялось на базе средней школы № 10 города Слонима. Чуть забегая вперед, скажу, что победительницей стала команда, представлявшая хозяев слета.
Эту информацию дополняет официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Ребята соревновались между собой сразу в нескольких дисциплинах – надевании боевой формы спасателей и костюмов химической защиты, оказании пострадавшим первой медицинской помощи, боевом развертывании и оперативной ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций. Кроме практических заданий были и теоретические вопросы. В результате школьники не только стремились к желанной победе в соревнованиях, но и сумели существенно повысить уровень своих знаний по основам безопасной жизнедеятельности. Также они познакомились со спецификой деятельности спасательных расчетов. В общем, время провели с несомненной пользой для дела.
В ближайшее время победившая команда из СШ № 10 представит Слонимский район на областном смотре-конкурсе, который пройдет в Гродно.
Фото: Слонимский районный отдел МЧС
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В Слониме прошел слет юных пожарных «Спасатель-2021»
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