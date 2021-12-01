Меняем сигарету на конфету: в Слониме прошел финальный этап акции МЧС "Не прожигай свою жизнь!"

С подробностями –Вдобавок для пущей убедительности посетителям торгового центра была продемонстрирована "Карта горящих окурков Слонима" . Она впечатлила без лишних слов! Там были обозначены места, где пожары произошли именно из-за непогашенных сигарет.Инспекторы МЧС ознакомили и с ходом проведения профилактической республиканской акции "Безопасная старость". Ее главная цель – предотвращение пожаров в домовладениях людей пожилого возраста.