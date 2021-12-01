Меняем сигарету на конфету: в Слониме прошел финальный этап акции МЧС "Не прожигай свою жизнь!"

Крупнейший торговый центр Слонима на несколько часов превратился в своеобразный павильон, где посетителям в ненавязчивой форме напоминали об основах безопасности жизнедеятельности. В рамках финальной акции "Не прожигай свою жизнь!" здесь были оборудованы различные интерактивные тематические площадки.
С подробностями – официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– На одной из тематических площадок жителям Слонима предлагалось обменять сигарету на конфету, на другой – принять участие в призовой викторине, на третьей – нарисовать такой красноречивый дизайн для упаковки сигарет, чтобы навсегда отбить даже у самых заядлых курильщиков желание даже взять сигарету в руки... Также курящим предлагали принять участие в лотерее "50 на 50", объясняя это название тем, что непогашенный окурок – тоже своеобразная лотерея, и везение в один далеко не самый прекрасный момент тоже может обойти стороной.
Вдобавок для пущей убедительности посетителям торгового центра была продемонстрирована "Карта горящих окурков Слонима" . Она впечатлила без лишних слов! Там были обозначены места, где пожары произошли именно из-за непогашенных сигарет.
Инспекторы МЧС ознакомили и с ходом проведения профилактической республиканской акции "Безопасная старость". Ее главная цель – предотвращение пожаров в домовладениях людей пожилого возраста.