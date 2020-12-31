На своей официальной странице в Instagram СК Беларуси поделился подборкой новогодних снимков. На них – оригинально украшенные кабинеты и коридоры.
Все елочки красивые, но обычные. Внимание привлекла елка, собранная из Уголовных кодексов Беларуси. Ее придумали, сделали и украсили в УСК по Витебской области.
Кстати, СК – активный пользователь "Инстаграма". На страничке комитета – 1185 публикаций и более 20 тысяч подписчиков.
Фото: www.instagram.com/sledcomrb
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В Следственном комитете сделали праздничную елку из Уголовных кодексов
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