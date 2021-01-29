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В Следственном комитете подтвердили задержание Тимы Белорусских

Сегодня в Telegram-канале Mash появилась информация о задержании белорусского исполнителя Тимы Белорусских. 


Тима Белорусских прокомментировал новость о своем задержании

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Тима Белорусских прокомментировал новость о своем задержании
На своей странице в Instagram артист опроверг эту информацию. Тима пояснил, что находится у себя дома. А что касается наркотиков вообще, подчеркнул, что негативно к этому относится. 

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская рассказала, что ночью 6 января в одном из игровых клубов столицы милиционеры задержали 22-летнего молодого человека. Во время обыска у него обнаружили опасное наркотическое средство – гашиш массой 0,4 г.  Представитель СК подтвердила, что задержанный – популярный исполнитель Тима Белорусских. 

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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