В Славгороде появилась аллея в честь Года народного единства

Почти 140 туй украсили площадку близ нового ясли-сада № 2 «Калейдоскоп», который был построен в прошлом году в микрорайоне Молодежный. В посадке также поучаствовали представители Могилевского облисполкома, Славгородского райисполкома, представители общественных объединений, молодежь.Сегодня в Славгороде проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Его тема – развитие регионов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.