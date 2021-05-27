В Славгороде двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Тем вечером мама мальчика находилась в ванной комнате. В это время старшая дочь открыла окно на кухне, чтобы позвать домой своих брата и сестру. После чего она вышла из комнаты, а окно оставила открытым. Мальчик подтянул стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал с высоты четвертого этажа.С различными телесными повреждениями ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.Славгородским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.Следователи в очередной раз обращаются к родителям и напоминают, что нужно быть более внимательными по отношению к своим детям. Старайтесь не оставлять их без присмотра, особенно в комнатах с открытым окном. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно его открыть. Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением!Фото СК