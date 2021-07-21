Как указали в Следственном комитете Российской Федерации, психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева продолжается, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее официальный орган Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.
В СК это прокомментировали следующим образом: «Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена». В ведомстве добавили, что у следствия еще нет медицинских заключений.
Позже появилась информация о том, что Галявиева после экспертизы перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175 в Казани, устроив в здании взрыв и стрельбу. Погибли девять человек (семеро из них – дети), более 20 пострадали.
Галявиева арестовали. В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: РИА Новости
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В СК России прокомментировали признание напавшего на казанскую школу Галявиева невменяемым
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