В системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация

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, – заявил Даниэль Павлютс.Он отметил, что пока недостатка в автомобилях скорой помощи нет. Проблема в том, что эти машины стоят в очередях возле приемных отделений больниц и в это время не могут принимать другие вызовы.Ранее руководитель службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за увеличивающегося потока больных коронавирусом. В СНМП также приняли решение более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи. Это значит, что скорая будет выезжать только на критические для жизни вызовы.