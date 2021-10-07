В системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии постановила объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, передает издание Delfi.
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– Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать, – заявил Даниэль Павлютс.
Он отметил, что пока недостатка в автомобилях скорой помощи нет. Проблема в том, что эти машины стоят в очередях возле приемных отделений больниц и в это время не могут принимать другие вызовы.
Ранее руководитель службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за увеличивающегося потока больных коронавирусом. В СНМП также приняли решение более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи. Это значит, что скорая будет выезжать только на критические для жизни вызовы.