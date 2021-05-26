В Сирии 26 мая, в день президентских выборов, прогремел взрыв у избирательного участка, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.
В день президентских выборов в Сирии
Инцидент произошел в городе Дераа на юге страны.
Как уточняют «Известия», на выборах жители Сирии могут отдать свои голоса за действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу. Участки для голосования будут работать до 19:00 по местному времени (совпадает с минским).
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В Сирии прогремел взрыв в день выборов президента
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