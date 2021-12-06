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  2. В Сингапуре создали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм COVID-19

В Сингапуре создали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм COVID-19

Сингапурская биотехнологическая компания BioAcumen Global разработала специализированный ПЦР-тест, который будет использоваться для выявления омикрон-штамма коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.


– Это означает, что возможны три варианта результата исследования: положительный на коронавирус и "омикрон", положительный на коронавирус, но отрицательный на "омикрон" или же полностью отрицательный, – уточнили информацию авторы проекта из BioAcumen Global в разговоре с изданием The Straits Times.

По информации ученых, пока при проведении традиционных ПЦР-тестов необходимо дополнительное исследование, чтобы выявить новый штамм. 

– В среднем на это уходит еще один день, – подчеркнули эксперты. 

– Имея эту разработку, специалистам потребуется несколько часов, чтобы подтвердить наличие омикрон-штамма, – обратили внимание представители разработчиков.

В компании подчеркнули, что уже приступили к массовому производству тестов, которые в первую очередь будут использоваться на пунктах въезда в страну.

В Сингапуре к этому моменту зарегистрировано три ввозных случая инфицирования омикрон-штаммом.
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Фото: РЕЙТЕР
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