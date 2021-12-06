В Сингапуре создали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм COVID-19

, – уточнили информацию авторы проекта из BioAcumen Global в разговоре с изданием The Straits Times.По информации ученых, пока при проведении традиционных ПЦР-тестов необходимо дополнительное исследование, чтобы выявить новый штамм.– подчеркнули эксперты.– обратили внимание представители разработчиков.В компании подчеркнули, что уже приступили к массовому производству тестов, которые в первую очередь будут использоваться на пунктах въезда в страну.В Сингапуре к этому моменту зарегистрировано три ввозных случая инфицирования омикрон-штаммом.