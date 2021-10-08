В Сингапуре создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

Ученые из Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета разработали прибор для выявления вируса SARS-CoV-2 в воздухе в закрытых помещениях, сообщает "МИР 24" со ссылкой на пресс-релиз исследовательской группы.
Исследователи установили, что контроль за воздушными массами более эффективен, чем забор мазков. Они подчеркнули, что в воздухе содержится больше вирусных частиц, чем на поверхностях.
"Главным моментом является обнаружение живого вируса в воздухе. Это позволит избежать общей изоляции, введения карантина и других ограничений", – отмечается в тексте научной работы.
Устройство может обнаружить вирус в помещении, где одновременно находятся десятки людей, то есть заменяет собой массовое ПЦР-тестирование. Прибор очень компактный, но имеет большой вес. Он рассчитан на помещения площадью от 50 до 80 кв. м.
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