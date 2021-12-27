В Сингапуре начали вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет

Вакцинация против коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 12 лет началась 27 декабря в Сингапуре. По словам министра образования Чань Чунь Син, первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат несовершеннолетние от 9 до 12 лет, пишет ТАСС.
– С 5 января на вакцинацию будут приглашены дети в возрасте от шести до восьми лет, на следующий день – все остальные, – уточнил Чань Чунь Син.
Отмечается, что на территории города-государства работают 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день.
"На сегодняшний день представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины", – говорится в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным минздрава, в настоящее время нет планов введения социальных ограничений для несовершеннолетних, если они не будут привиты против COVID-19. Приоритетной задачей является защита детей от нового заболевания посредством вакцинации. Правительство с августа ввело дифференцированные социальные ограничения для получивших инъекции. Так, они могут посещать торговые центры, кафе, рестораны, места общепита, библиотеки, спортивные залы, отправляться в путешествия в другие страны. Такой подход распространяется на детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
К настоящему времени две прививки против коронавируса в стране получили 87% жителей Сингапура.