В Сингапуре начали вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет

– уточнил Чань Чунь Син.Отмечается, что на территории города-государства работают 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день., – говорится в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным минздрава, в настоящее время нет планов введения социальных ограничений для несовершеннолетних, если они не будут привиты против COVID-19. Приоритетной задачей является защита детей от нового заболевания посредством вакцинации. Правительство с августа ввело дифференцированные социальные ограничения для получивших инъекции. Так, они могут посещать торговые центры, кафе, рестораны, места общепита, библиотеки, спортивные залы, отправляться в путешествия в другие страны. Такой подход распространяется на детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.К настоящему времени две прививки против коронавируса в стране получили 87% жителей Сингапура.