В Сиэтле после беспорядков задержали около 50 человек

В полицейском управлении города проинформировали, что один из пострадавших госпитализирован. У остальных ушибы, ожоги, ссадины, иные травмы. В субботу демонстранты бросали в полицейских пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов и отказе подчиняться требованию властей.Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов Америки в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.