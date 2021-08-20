В Сиднее из-за роста числа заболевших COVID-19 продлили карантин

– уточнил информациюПо его словам, такие решения являютсяи они будут действовать, пока правительство не зафиксируетОтмечается, что с 23 августа граждане будут обязаны использовать медицинские маски за пределами дома. Также с этого дня с 21:00 до 5:00 (14:00–22:00 по минскому времени) в 12 районах мегаполиса, где выявлено наибольшее количество инфицированных, будет действовать комендантский час.