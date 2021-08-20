В Сиднее из-за роста числа заболевших COVID-19 продлили карантин

В австралийском штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, за прошедшие сутки 644 человека получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Также за минувшие 24 часа заболевание унесло жизни четырех пациентов. В связи с этим правительство приняло решение продлить на месяц действующий в настоящее время карантин, передает ТАСС.
– Мы продлеваем карантин еще на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов, вызывающих наибольшую озабоченность [из-за роста числа заразившихся коронавирусом], – уточнил информацию глава правительства региона Глэдис Береджиклян.
По его словам, такие решения являются "крайней мерой" и они будут действовать, пока правительство не зафиксирует "эффект от масштабной вакцинации, проведенной в регионе в последние недели".
Отмечается, что с 23 августа граждане будут обязаны использовать медицинские маски за пределами дома. Также с этого дня с 21:00 до 5:00 (14:00–22:00 по минскому времени) в 12 районах мегаполиса, где выявлено наибольшее количество инфицированных, будет действовать комендантский час.