В Швейцарии три человека заболели штаммом коронавирусной инфекции "лямбда", информирует РИА Новости.
– В настоящее время нам известно о трех случаях (заражения штаммом COVID) "лямбда", – поделились информацией в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
Вместе с тем отмечается, что в настоящий момент неизвестно, как новая мутация попала на территорию страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла штамм коронавируса "лямбда" (C.37) в перечень представляющих интерес. Согласно сведениям ВОЗ, данная мутация впервые была выявлена в Перу в декабре прошлого года.
Фото: pixabay.com
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В Швейцарии зафиксировали три случая заражения новым "лямбда"-штаммом COVID-19
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