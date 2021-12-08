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  2. В Швейцарии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

В Швейцарии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Швейцарии получили около 12,6 тысячи человек. Это абсолютный максимум за все время пандемии, передает ТАСС.


По данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, за последние 24 часа диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 12 598 пациентов. От инфекции умерли 34 человека.

Согласно последней информации, в Швейцарии полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 66% населения (не менее 5,7 миллиона человек).
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Фото: РЕЙТЕР
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