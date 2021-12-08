В Швейцарии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

По данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, за последние 24 часа диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 12 598 пациентов. От инфекции умерли 34 человека.Согласно последней информации, в Швейцарии полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 66% населения (не менее 5,7 миллиона человек).