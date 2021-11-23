В Швейцарии одобрили применение бустерных прививок вакциной Pfizer/BioNTech с 16 лет

Отмечается, что, изучив дополнительные документы, предоставленные Pfizer/BioNTech на минувшей неделе, Swissmedic пришло к следующему выводу:Что касается лиц с уязвимым здоровьем, то решение о том, что они могут ревакцинироваться, было принято 26 октября. При этом в обоих случаях действует условие: бустерная доза может быть введена по прошествии не менее шести месяцев после второй прививки вакциной Comirnaty.Рекомендуя бустерные прививки, Swissmedic ссылается наисследования с участием 10 тыс. человек в возрасте от 16 до 87 лет. Отмечается, что данное исследованиеСогласно данным на 22 ноября, в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн (власти ведут статистику по двум странам) диагноз COVID-19 был подтвержден у 955 800 пациентов. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 11 017.