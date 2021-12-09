В Швейцарии избрали нового президента

Сейчас швейцарским лидером является Ги Пармелена. Кассис сменит его на посту 1 января 2022 года.Отмечается, что выбор 60-летнего главы МИД фактически является формальностью, так как год назад он был избран вице-президентом.В Швейцарии парламент выбирает президента сроком на один год из числа членов Федерального совета. Занимающий должность президента является формальным главой государства, так как основное руководство страной осуществляет Федеральный совет. По правилам, президента нельзя переизбирать на второй срок.