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  2. В Швеции по меньшей мере сто человек вакцинировали просроченным препаратом Pfizer

В Швеции по меньшей мере сто человек вакцинировали просроченным препаратом Pfizer

Как минимум сто человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском населенном пункте Нючёпинг на юге страны, передает РИА Новости.


– Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин. – Прим. ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек  одиннадцать дней назад, – уточнил ответственный за программу вакцинации в регионе Магнус Йоханссон.

По его словам, регион связался с производителями препарата Pfizer, чтобы узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил вакцину с истекшим сроком годности.

Он также отметил, что вакцинированным просроченной вакциной сообщат о произошедшем по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям предложат привиться повторно.

Согласно сведениям, предоставленным шведским агентством общественного здравоохранения на 12 октября, по меньшей мере 84% населения страны получили первый компонент препарата против коронавируса и как минимум 79% граждан прошли полный курс вакцинации.
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Фото: РЕЙТЕР
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