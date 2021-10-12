В Швеции по меньшей мере сто человек вакцинировали просроченным препаратом Pfizer

Как минимум сто человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском населенном пункте Нючёпинг на юге страны, передает РИА Новости.
– Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин. – Прим. ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек одиннадцать дней назад, – уточнил ответственный за программу вакцинации в регионе Магнус Йоханссон.
По его словам, регион связался с производителями препарата Pfizer, чтобы узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил вакцину с истекшим сроком годности.
Он также отметил, что вакцинированным просроченной вакциной сообщат о произошедшем по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям предложат привиться повторно.
Согласно сведениям, предоставленным шведским агентством общественного здравоохранения на 12 октября, по меньшей мере 84% населения страны получили первый компонент препарата против коронавируса и как минимум 79% граждан прошли полный курс вакцинации.