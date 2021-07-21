В шведской тюрьме Hällby (Хэллби) заключенные взяли охранников в заложники. Об этом сообщает телекомпания SVT.
Фото: pixabay.com
Место заключения находится недалеко от города Эскильстуна. По данным источника, двое заключенных пробрались в комнату охраны одного из отделов тюрьмы, в тот момент там находились двое сотрудников – мужчина и женщина. Они связали их, а затем забаррикадировались и требовали предоставить им вертолет.
Известно, что заключенные были вооружены бритвенными лезвиями. На месте работает полиция.
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В Швеции двое заключенных взяли в заложники сотрудников тюрьмы
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