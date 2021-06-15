Количество зарегистрированных случаев индийского штамма COVID-19 (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) за 5 дней увеличилось в Швеции как минимум на 70%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Aftonbladet.
Проведенный изданием обзор статистики региональных отделений инфекционного контроля показывает, что количество случаев заражения этим видом выросло с 71 в четверг до 121 случая в понедельник.
– Этот вирус удивлял нас раньше, есть риск, что все повторится снова, – прокомментировал врач по инфекционному контролю региона Готланд Мария Амер.
Своим мнением о росте случаев индийского штамма коронавируса поделился также эпидемиолог Андерс Тегнель. На вопрос, может ли эта мутация быть опаснее других, он ответил следующее:
– Вполне может оказаться, что так оно и есть, но мы пока этого не знаем. Уже проведено довольно много исследований, которые показывают, что риск при британском варианте выше, но мы еще не знаем, так ли это для индийского штамма, – обозначил специалист.
Вакцинация в стране стартовала 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 5 сентября 2021 года. В настоящее время 51,3% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.
Фото: pixabay.com
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В Швеции быстро растет число инфицированных индийским штаммом коронавируса
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