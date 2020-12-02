В Шумилинском районе в карьере водитель погрузчика обнаружил костные останки людей. Об этом сообщает управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
Случай произошел во время земляных работ около деревни Пятницкое.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт Шумилинского межрайотдела предварительно установил, что, с учетом внешнего вида и глубины нахождения останков в грунте, найдено захоронение времен Великой Отечественной войны. Извлеченные фрагменты – более 160 костей – были направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу.
Было установлено, что останки имеют признаки костей человека. По количеству они могут принадлежать не менее чем семи погибшим. Степень сохранности говорит о том, что они были захоронены более 50 лет назад.
Костные останки переданы представителям местных органов власти
Фото: ГКСЭ по Витебской области
Опубликовано:
422
В Шумилинском районе в карьере нашли останки погибших в годы войны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter