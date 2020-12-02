В Шумилинском районе в карьере нашли останки погибших в годы войны

Случай произошел во время земляных работ около деревни Пятницкое.На место была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт Шумилинского межрайотдела предварительно установил, что, с учетом внешнего вида и глубины нахождения останков в грунте, найдено захоронение времен Великой Отечественной войны. Извлеченные фрагменты – более 160 костей – были направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу.Было установлено, что останки имеют признаки костей человека. По количеству они могут принадлежать не менее чем семи погибшим. Степень сохранности говорит о том, что они были захоронены более 50 лет назад.Костные останки переданы представителям местных органов властиФото: ГКСЭ по Витебской области