В Шумилинском районе подросток получил смертельную травму во время работы с болгаркой

По данным следствия, сегодня днем 16-летний парень работал во дворе дома. При этом в болгарке, которую он использовал, лопнул диск, вследствие чего подросток получил серьезную травму. За медпомощью обратилась его мать. Спасти жизнь жителя Шумилинского района не удалось. Он умер в «скорой».Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Шумилинский районный отдел Следственного комитета по факту инцидента проводит проверку.