В Шумилинском районе смертельную травму получил 16-летний подросток, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, сегодня днем 16-летний парень работал во дворе дома. При этом в болгарке, которую он использовал, лопнул диск, вследствие чего подросток получил серьезную травму. За медпомощью обратилась его мать. Спасти жизнь жителя Шумилинского района не удалось. Он умер в «скорой».
Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Шумилинский районный отдел Следственного комитета по факту инцидента проводит проверку.
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В Шумилинском районе подросток получил смертельную травму во время работы с болгаркой
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ