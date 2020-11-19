В штате Висконсин частично пересчитают голоса по требованию штаба Трампа. На что это повлияет?

Избирательная комиссия штата дала согласие на пересчет избирательных бюллетеней в двух округах – Дайн и Милуоки. Разобрались, как это может повлиять на итоги голосования за кандидатуру нового президента США и может ли в принципе.
Как уточняет Bloomberg, штаб действующего президента подозревает, что в этих округах был ряд махинаций с открепительными талонами и удостоверениями, а также другие нарушения. Это пока официально не подтвердили.
Висконсин ведущие американские СМИ провозгласили демократически синим штатом. Согласно данным Fox News, за Джозефа Байдена проголосовали 49,6% местных жителей, а за Дональда Трампа – 48,9%. Разрыв в количестве человек составляет 20 608. В округах, где комиссия согласилась пересчитать голоса, разница намного больше. В Милуоки по итогам обработки 100% бюллетеней Байден лидирует с отрывом в 40%, а в Дайне демократ опережает соперника на 52,8%. Так что если голоса и пересчитают с небольшим сдвигом в пользу Трампа, эти конкретные округа вряд ли перекрасятся в красный. Но вот на общий разрыв в штате (а это 0,7%) повлиять такой ход может.
Впрочем, даже если Трамп внезапно докажет свою победу в Висконсине, то получит лишь 10 прогнозируемых голосов выборщиков. Это не лишит Байдена необходимого для победы большинства в 270 и не обеспечит этого же большинства Трампу. Но стоит учитывать, что похожие судебные процессы с требованиями пересчета бюллетеней проходят и в других американских штатах. Поэтому если кампания штаба Трампа добьется успеха сразу в нескольких местах, что-то может и поменяться более существенно. Однако напомним: комиссия выборщиков будет голосовать только 14 декабря. Результаты, которые мы видим сейчас – предполагаемые.
Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно данным крупнейших местных СМИ, в президентской гонке побеждает демократ Джозеф Байден. Дональд Трамп с этим не согласен – он заявил о многочисленных нарушениях при подаче и подсчете избирательных бюллетеней.
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В штате Висконсин частично пересчитают голоса по требованию штаба Трампа. На что это повлияет?
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Фото: РЕЙТЕР