В штате Нью-Йорк введен режим ЧС в связи с прогнозируемыми ливнями и возможными подтоплениями

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с прогнозируемыми сильными дождями и возможными подтоплениями, передает ТАСС.
– Я заранее ввожу режим ЧС, чтобы удостовериться в том, что у нас достаточно ресурсов для реагирования на стихию и защиты людей и имущества в районах, где прогнозируются значительные осадки, – говорится в заявлении Кэти Хокул, которое размещено на ее сайте.
Она также отметила, что режим ЧС введен в нескольких округах Нью-Йорка, а также в самом мегаполисе.
Накануне Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в Нью-Йорке и соседних с ним штатах Нью-Джерси и Коннектикут ожидаются сильные дожди, местами возможны подтопления. К вечеру 26 октября в ряде районов выпадет до 100 мм осадков, скорость порывов ветра будет достигать 17 м/с.
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