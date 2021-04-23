В штате Калифорния при стрельбе погиб один человек, трое ранены

Согласно информации телеканала NBC San Diego, инцидент произошел 23 апреля в квартале Газовых фонарей в 22:30 вечера по местному времени. В полиции сообщили, что в настоящий момент в нескольких кварталах ведется расследование. Один человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. Раненым потребовалась госпитализация.До настоящего времени сотрудникам правоохранительных органов не удалось установить причину и мотив преступления, также пока не установлена личность погибшего.