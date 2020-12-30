В округе Кобб американского штата Джорджия вручную пересчитали бюллетени, поданные во время выборов. Случаи мошенничества, о которых заявляли республиканцы, не выявили, изначальный подсчет подтвердили – победил Байден. Трамп не согласен и продолжает настаивать на имевших место фальсификациях в процессе выборов.
Как утверждает секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, очередная проверка (третья в Джорджии) на 99,99% подтвердила точное следование всем процедурам верификации подписей при подсчете избирательных бюллетеней в округе Кобб.
«Мы провели во всем штате ручной пересчет [поданных во время выборов бюллетеней], и он подтвердил изначальный подсчет. Нынешний аудит доказывает ошибочность <...> обвинений, выдвинутых штабом Трампа в отношении процесса сверки подписей в штате Джорджия», – сказано в заявлении Раффенспергера.
Действующий президент США Дональд Трамп с таким исходом не согласен. Он продолжает уверять, что выборы были сфальсифицированы. Свои доводы касательно Джорджии республиканец в Twitter аргументирует ссылкой на исследование, по оценкам которого он якобы недополучил больше 11 тысяч голосов в штате.
Дональд Трамп не один раз настаивал на пересчете голосов в разных штатах по причинам фальсификаций. В том числе в Джорджии. В некоторых регионах страны и отдельных округах бюллетени после этого действительно пересчитали, однако внезапная победа Трампа и масштабные мошеннические схемы нигде выявлены не были. По результатам голосования как всех имеющих на это право американцев, так и выборщиков, следующим президентом США станет демократ Джозеф Байден.
Правда, это еще должен утвердить Конгресс 6 января, и Трамп уже призвал своих сторонников в Сенате выступить против данного решения. Инаугурация 46-го президента США намечена на 20 января.
Опубликовано:
881
В штате Джорджия в третий раз пересчитали бюллетени – без изменений. Трамп не согласен
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР