Еще один памятник конфедератам снесли в Соединенных Штатах Америки в городе Мак-Доно штата Джорджия, информировал местный телеканал WSB-TV.
Власти закончили демонтаж памятника солдатам Армии Конфедеративных Штатов утром 29 июля, он стоял на площади города Мак-Доно свыше ста лет, пишет РИА Новости.
РИА Новости / Стрингер
Телеканал подчеркивает, что свыше 14 тысяч человек подписали петицию, которая поддерживает демонтаж городского монумента в честь южан, три недели назад решение утвердила комиссия округа Генри.
В США идет стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В результате конфликта Севера и Юга 1861–1865 годов на почве рабства часть штатов отсоединилась от США и образовала Конфедеративные Штаты Америки (КША). Военный конфликт завершился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
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В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
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