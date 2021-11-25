В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают всем жителям старше 20 лет

Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение разрешить вакцинацию третьей дозой препарата против коронавируса всем гражданам старше 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.
– Все жители Шри-Ланки старше двадцати лет получат третью дозу вакцин после того, как к этому будут готовы медучреждения, – цитирует газета Daily Mirror заявление министра здравоохранения Кехелия Рамбуквеллы.
Он уточнил, что минздрав планирует со следующей недели отменить действие ограничений, связанных с посещением кинотеатров и ресторанов, заполняемостью гостиниц, проведением свадеб и других массовых мероприятий при соблюдении строгих правил для недопущения распространения коронавируса.
За последние 24 часа в Шри-Ланке COVID-19 диагностирован у 745 жителей, было зарегистрировано 23 умерших. Всего за время пандемии в Шри-Ланке зафиксировано 559 605 случаев заражения, число летальных исходов превысило 14 тысяч.
Вакцинацией охвачена почти половина населения Шри-Ланки. Его общая численность – 21,9 млн человек.