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  2. В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают всем жителям старше 20 лет

В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают всем жителям старше 20 лет

Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение разрешить вакцинацию третьей дозой препарата против коронавируса всем гражданам старше 20 лет. Об этом сообщает ТАСС


– Все жители Шри-Ланки старше двадцати лет получат третью дозу вакцин после того, как к этому будут готовы медучреждения, – цитирует газета Daily Mirror заявление министра здравоохранения Кехелия Рамбуквеллы.

Он уточнил, что минздрав планирует со следующей недели отменить действие ограничений, связанных с посещением кинотеатров и ресторанов, заполняемостью гостиниц, проведением свадеб и других массовых мероприятий при соблюдении строгих правил  для недопущения распространения коронавируса.

За последние 24 часа в Шри-Ланке COVID-19 диагностирован у 745 жителей, было зарегистрировано 23 умерших. Всего за время пандемии в Шри-Ланке зафиксировано 559 605 случаев заражения, число летальных исходов превысило 14 тысяч. 

Вакцинацией охвачена почти половина населения Шри-Ланки. Его общая численность – 21,9 млн человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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