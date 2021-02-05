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В школьной столовой в Дагестане отравились 30 детей

В Дагестане 30 детей отравились в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Фото из архива БЕЛТА

Инцидент произошел 4 февраля в Аранинской средней общеобразовательной школе. По предварительным данным, в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников в возрасте от 7 до 14 лет. Дети жаловались на боли в животе, а также диарею и повышенную температуру тела. Кроме этого, с 1 по 4 февраля аналогичные симптомы наблюдались еще у 23 учеников этой же школы. На данный момент, всем пострадавшимм детям оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для экспертного исследования.
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