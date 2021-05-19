Медики госпитализировали 11 детей, пострадавших после распыления неизвестного вещества в школе № 26 Новокузнецка. Инцидент произошел 19 мая, пишет ТАСС.
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«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», – сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.
Медики оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов позже рассказал, что один из учеников принес в школу газовый баллончик и «предварительно, баловался им».
«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Фото: ТАСС
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В школе Новокузнецка распылили неизвестное вещество – 11 детей госпитализированы
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