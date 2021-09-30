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В школах Чукотки отменили занятия из-за снежной бури

В столице Чукотского автономного округа Анадыре в связи с сильным снегопадом отменили уроки в нескольких школах. Также приостановлена работа переправы через Анадырский залив, передает агентство "Чукотка".


Отмечается, что 30 сентября на побережье Берингова моря обрушился снегопад с северным ветром, порывы которого достигают 25 метров в секунду. В окружной столице из-за непогоды ухудшилась видимость на дорогах. Кроме того, закрыта переправа через Анадырский лиман, отменены уроки второй смены в школах в 6–7-х классах в Анадыре. Вместе с тем в населенном пункте Угольные Копи из-за пурги временно не проходят занятия в учреждениях образования для учащихся 1–7-х классов.

Согласно данным ТАСС, окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. МЧС России советует гражданам соблюдать меры безопасности в непогоду и по возможности оставаться дома.

Фото: агентство "Чукотка"
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