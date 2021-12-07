В Шкловском районе столкнулись две иномарки – есть пострадавшие

Авария произошла 7 декабря около 08:35 возле агрогородка Городище, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
28-летний водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, при обгоне не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot 406.
В результате аварии водитель и 28-летняя пассажирка Opel получили травмы, с которыми доставлены в медучреждение.
В Госавтоинспекции отметили, что на Opel была установлена зимняя резина, однако на задней оси остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм.
Видео: mogilev.mvd.gov.by