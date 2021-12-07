SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Шкловском районе столкнулись две иномарки – есть пострадавшие

В Шкловском районе столкнулись две иномарки – есть пострадавшие

Авария произошла 7 декабря около 08:35 возле агрогородка Городище, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома. 

Подписаться

28-летний водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, при обгоне не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot 406.

В результате аварии водитель и 28-летняя пассажирка Opel получили травмы, с которыми доставлены в медучреждение. 

В Госавтоинспекции отметили, что на Opel была установлена зимняя резина, однако на задней оси остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм. 

Видео: mogilev.mvd.gov.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы