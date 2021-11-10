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  2. В Шкловском районе при пожаре в доме погиб мужчина

В Шкловском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Трагедия произошла 9 ноября в деревне Фащевка. 

Фото из архива

В 13:17 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. 

– По прибытии наблюдалось открытое горение строения. Хозяин 1950 года рождения самостоятельно выбрался на улицу. Внутри дома спасатели обнаружили погибшего местного жителя 1960 года рождения, который гостил у хозяина. В результате возгорания уничтожены кровля и имущество в доме. Проводится проверка, причина пожара и гибели человека  устанавливаются, – рассказала подробности sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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