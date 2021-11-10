В Шкловском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Трагедия произошла 9 ноября в деревне Фащевка.
Фото из архива
В 13:17 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме.
– По прибытии наблюдалось открытое горение строения. Хозяин 1950 года рождения самостоятельно выбрался на улицу. Внутри дома спасатели обнаружили погибшего местного жителя 1960 года рождения, который гостил у хозяина. В результате возгорания уничтожены кровля и имущество в доме. Проводится проверка, причина пожара и гибели человека устанавливаются, – рассказала подробности sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.