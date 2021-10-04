В шести департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за сильных дождей

В шести департаментах на юге-востоке страны объявили повышенный уровень опасности. Из-за сильных дождей есть риск наводнений. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на метеорологическую службу Meteo France в своем Twitter.
Максимальный уровень тревоги – красный – с 12:00 начнет действовать в департаменте Буш-дю-Рон. По прогнозу метеорологов, в течение дня в этом регионе ожидается от 200 до 240 мм осадков. Как отмечает Meteo France, улучшение погодных условий возможно только к сегодняшнему вечеру.
В связи с непогодой руководство государственного университета Экс-Марсель, расположенного на юге Франции, приняло решение отметить занятия.
Уточняется, что предпоследний уровень погодной опасности – оранжевый – уже действует в департаментах Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Вар, Воклюз и Верхняя Корсика.
В Meteo France рекомендовали местным жителям мониторить информацию о погодных условиях и отказаться от поездок на автотранспорте.
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