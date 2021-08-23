В Щучинском районе спасено от пожара 120 тонн соломы

Вчера около 22:00 очевидец увидел, как в поле неподалеку от деревни Сороки Щучинского района горит скирда соломы. Мужчина тут же набрал спасателей по телефонной линии 101.

С подробностями – официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:

– Наряды МЧС оперативно прибыли к месту происшествия. Обнаружили, что открытым пламенем горит скирда соломы общим весом 132 тонны. Погрузчик местного сельскохозяйственного предприятия для ограничения дальнейшего распространения огня отделил горевший участок от других рулонов. Остальное было делом техники…

В результате в воскресный вечер совместными усилиями было спасено 120 тонн соломы, 12 – было уничтожено. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Проводятся следственные действия, виновное лицо устанавливается.

kozyrev@sb.by



Фото: Щучинский РОЧС