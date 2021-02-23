В Щучинском районе состоялся Единый день безопасности, организованный сотрудниками МЧС

Информацией специально для sb.by поделиласьВдобавок все желающие имели возможность получить ответы на интересующие вопросы по безопасности жизнедеятельности, и им были вручены буклеты, в которых отражены все нюансы содержания личных домовладений в надлежащем состоянии.Фото Управления МЧС по Гродненской области