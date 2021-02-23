Щучинские спасатели в тесном взаимодействии с коллегами из Гродненского областного управления МЧС организовали и провели масштабное мероприятие профилактической направленности с жителями Орлевского сельского совета.
Информацией специально для sb.by поделилась официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Начну с цифр. Всего в ходе профилактического рейда спасатели тщательно обследовали 85 домовладений. При этом сотрудники МЧС напомнили их хозяевам алгоритм действий при пожарах, рассказали о правилах пользования первичными средствами пожаротушения и о том, насколько может быть опасен открытый огонь. Много говорилось и о пользе автономных пожарных извещателей. Особое внимание было по традиции уделено многодетным семьям, а также инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям. Были проверены электропроводка, электроприборы, исправность отопительных печей, посещены на дому неблагополучные семьи и граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками.
Вдобавок все желающие имели возможность получить ответы на интересующие вопросы по безопасности жизнедеятельности, и им были вручены буклеты, в которых отражены все нюансы содержания личных домовладений в надлежащем состоянии.
Фото Управления МЧС по Гродненской области
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В Щучинском районе состоялся Единый день безопасности, организованный сотрудниками МЧС
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