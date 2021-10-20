В Щучинском районе горела зерносушилка

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В 5:50 спасателям от работника зерноочистительно-сушильного комплекса поступило сообщение о возгорании бункера размерами 23х32 метров, высотой 25 метров.– рассказала sb.byВ результате возгорания огнем деформирована металлическая конструкция бункера, уничтожено 35 тонн семян подсолнуха. Работниками МЧС спасено в двух рядом стоящих силосах 970 тонн ячменя и 120 тонн семян подсолнуха.Проводится проверка. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение технологического регламента процесса сушки.Фото и видео: МЧС