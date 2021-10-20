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  2. В Щучинском районе горела зерносушилка

В Щучинском районе горела зерносушилка

Инцидент произошел 20 октября в деревне Зброжки. 


В 5:50 спасателям от работника зерноочистительно-сушильного комплекса поступило сообщение о возгорании бункера размерами 23х32 метров, высотой 25 метров. 

–До пожара в бункере производилась сушка 35 тонн семян подсолнуха. Максимальная загрузка – 60 тонн. Подача теплоносителя (разогретый воздух) осуществлялась от газового теплогенератора. Спасатели ликвидировали возгорание примерно через полтора часа. Было задействовано 8 единиц техники. Никто не пострадал, эвакуация работников не понадобилась, – рассказала sb.by официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская


В результате возгорания огнем деформирована металлическая конструкция бункера, уничтожено 35 тонн семян подсолнуха. Работниками МЧС спасено в двух рядом стоящих силосах 970 тонн ячменя и 120 тонн семян подсолнуха.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение технологического регламента процесса сушки.


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Фото и видео: МЧС
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