В Щучине торжественно сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов

Щучин, улица Советская, 35А. Здесь и разместился только что «переформатированный» дом для молодых специалистов. Пахнет свежей краской, благоустроена и придворовая территория. Дом расположен в удобном месте, рядом со средней школой.Стоит отдельной строкой отметить, что Щучинский район – регион промышленный. Здесь расположено пять крупных предприятий, которые производят разнообразную продукцию: начиная от переработки молочной сыворотки и заканчивая выпуском дисковых борон и измельчителей соломы. Хорошо известна щучинская «молочка», на ура идут провода и кабели транспортного и промышленного назначения. Здесь даже грибы выращивают на профильной фабрике!Неудивительно, что рабочие руки постоянно востребованы. Делается ставка на молодых и энергичных людях. Эту тему развиваетИ еще. В текущем году в Щучинский район прибыло 135 молодых специалистов (71 из них – работают в социально-культурной сфере), они стопроцентно обеспечены жильем.…После полагающихся в подобных случаях торжественных речей и перерезания алой шелковой ленточки состоялась закладка памятной аллеи: 12 саженцев клена и липы будут радовать глаз. И не только… Деревья, пустившие корни в благодатной и гостеприимной Щучинской земле, будут подсознательно напоминать молодым специалистам, большинство из которых еще не создали семей о (простите за вынужденную тавтологию!) семейных корнях… В этом ведь есть главная философия жизни: дом уже в наличии, деревья посадили, остается лишь создать счастливые и крепкие семьи. Председатель Щучинского райисполкома Алексей Садовский призвал молодых специалистов не искать счастья в чужой стороне, а строить его у сего дома.рассуждает:Новоселы не скрывали счастливых улыбок, делали множество селфи на память и активно общались, делясь только что полученными новыми впечатлениями. А, значит, Щучину – жить и процветать!..