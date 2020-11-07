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  2. В Щучине торжественно сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов

В Щучине торжественно сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов

Сразу отметим, что дом не новый – ему 45 лет. Он построен в 1975 году и использовался в качестве пришкольного интерната. В прошлом году было принято решение о реконструкции, которая прошла успешно и обошлась в BYN 700 тысяч.


Щучин, улица Советская, 35А. Здесь и разместился только что «переформатированный» дом для молодых специалистов. Пахнет свежей краской, благоустроена и придворовая территория. Дом расположен в удобном месте, рядом со средней школой.

Стоит отдельной строкой отметить, что Щучинский район – регион промышленный. Здесь расположено пять крупных предприятий, которые производят разнообразную продукцию: начиная от переработки молочной сыворотки и заканчивая выпуском дисковых борон и измельчителей соломы. Хорошо известна щучинская «молочка», на ура идут провода и кабели транспортного и промышленного назначения. Здесь даже грибы выращивают на профильной фабрике!


Неудивительно, что рабочие руки постоянно востребованы. Делается ставка на молодых и энергичных людях.  Эту тему развивает заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена ПАСЮТА:

–  Для того, чтобы удержать в районе молодых специалистов, необходимо соблюсти целый ряд составляющих. Это и достойная зарплата, и, конечно же, создание надлежащие условий как труда, так и отдыха. Однако один из главных  факторов – обеспечение жильем молодых семей. Исходя из этого, мы стремимся его оперативно предоставить нуждающимся. Вот и сегодня жилье получили 12 семей. У каждой теперь будет однокомнатная квартира пусть и с небольшой, но собственной кухней, где установлена газовая плита. Вдобавок есть бытовая комната, где подключены стиральные машины. Не обошлось и без колясочной, которую разместили на 1-ом этаже. Кроме того, обустроен зал для отдыха – здесь молодые специалисты смогут собираться, общаться, решать какие-то проблемные вопросы. Они ведь примерно одного возраста и интересы зачастую также совпадают.


И еще. В текущем году в Щучинский район прибыло 135 молодых специалистов (71 из них – работают в социально-культурной сфере), они стопроцентно обеспечены жильем.

…После полагающихся в подобных случаях торжественных  речей и перерезания алой шелковой ленточки состоялась закладка памятной аллеи: 12 саженцев клена и липы будут радовать глаз. И не только… Деревья, пустившие корни в благодатной и гостеприимной Щучинской земле, будут подсознательно  напоминать молодым специалистам, большинство из которых еще не создали семей о (простите за вынужденную тавтологию!) семейных корнях… В этом ведь есть главная философия жизни: дом уже в наличии, деревья посадили, остается лишь создать счастливые и крепкие семьи. Председатель Щучинского райисполкома Алексей Садовский призвал молодых специалистов не искать счастья в чужой стороне, а строить его у сего дома.


Учитель начальных классов средней школы № 2 Юлия Пачинчик рассуждает:

Первым рабочим днем у меня было 17 августа. Едва-едва освоилась — и вот квартира! Собственное жилье, пусть и арендное, что может быть важнее для молодого специалиста?! Это похоже на сказку.

Новоселы не скрывали счастливых улыбок, делали множество селфи на память и активно общались, делясь только что полученными новыми впечатлениями.  А, значит, Щучину – жить и процветать!..









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Фото: Алексей БИБИКОВ
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