В Щучине открывается 12-квартирный дом для молодых специалистов

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Двухэтажный дом построен в 1975 году. Сперва в нем располагалось 19 жилых комнат со столовой, санитарными и подсобными помещениями. В 2012 году пришкольный интернат закрыли, а в здании размещались группы продленного дня и проживали учителя. В 2019 году здесь начался капитальный ремонт. На реконструкцию объекта потрачено около 700 тысяч рублей.По словам, в доме для молодежи на первом этаже сделали колясочную, прачечную, где установлено несколько стиральных машин, комнату для общего времяпрепровождения:В списке таких новоселов –. 23-летний специалист родом из Дрогичина. Училась в Гродненском государственном колледже искусств на дизайнера-художника. По распределению девушка попала в Щучин: