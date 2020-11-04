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В Щучине открывается 12-квартирный дом для молодых специалистов

Делать трудовые подарки в преддверии 7 ноября в Беларуси стало доброй традицией. В Щучине, например, к празднику после масштабной реконструкции откроется 12-квартирный дом для молодых специалистов. Ключи получат педагоги, работники культуры, медики, сотрудники РОВД. Раньше дом на улице Советской райцентра использовался как пришкольный интернат для детей из отдаленных деревень. Затем там занимались группы продленного дня. В 2019 году здание перешло Щучинскому РУП ЖКХ: его переделают в жилой дом для молодых специалистов, которые прибывают в район.

Фото носит иллюстративный характер

Двухэтажный дом построен в 1975 году. Сперва в нем располагалось 19 жилых комнат со столовой, санитарными и подсобными помещениями. В 2012 году пришкольный интернат закрыли, а в здании размещались группы продленного дня и проживали учителя. В 2019 году здесь начался капитальный ремонт. На реконструкцию объекта потрачено около 700 тысяч рублей. 

По словам начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяны Тюсиной, в доме для молодежи на первом этаже сделали колясочную, прачечную, где установлено несколько стиральных машин, комнату для общего времяпрепровождения: 

– Сам дом состоит из 12 отдельных квартир. Планировки двух вариантов: студии и квартиры с отдельной кухней. Около дома благоустроена территория. Планируем вместе с новыми жильцами заложить аллею новоселов.   

В списке таких новоселов –художник Щучинской районной библиотеки имени Тетки Арина Качула. 23-летний специалист родом из Дрогичина. Училась в Гродненском государственном колледже искусств на дизайнера-художника. По распределению девушка попала в Щучин: 

– В райцентре я уже третий год. Город нравится: есть куда выйти погулять. К тому же он постоянно обновляется – уютное, чистое и аккуратное место. А квартиры, которые выделяют, для молодежи отличное подспорье. Когда решен жилищный вопрос, можно и семью создавать. 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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