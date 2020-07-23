В Щучине очевидцы спасли из горящей квартиры двух девочек

Случайные очевидцы спасли двух девочек на пожаре в Щучине, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Информация о возгорании на первом этаже пятиэтажного дома поступила спасателям сегодня около 10:30. На дым из окна обратил внимание Виталий Ванелик, командир отделения ПАСП № 16 местного райотдела МЧС, который живет в соседнем подъезде и совсем недавно вернулся со службы. Как настоящий профессионал спасатель мгновенно сориентировался в ситуации: позвонил коллегам и в считанные мгновения оказался у окна горящей квартиры, где на подоконнике увидел шестилетнюю девочку. Мужчина помог ей спуститься и узнал, что в квартире осталась ее трехлетняя сестра.

Дальше к спасению малышки подключился Олег Снигир, инженер Щучинского МПМК-167, оказавшийся рядом. Вместе мужчины вошли в квартиру и в кромешном дыму, подсвечивая телефонами, ползком начали искать и звать ребенка. Закутавшуюся в одеяло малышку нашли в дальней комнате на кровати.

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Мужчины вынесли девочку во двор, передали соседкам, а сами вернулись в горящую квартиру вместе с третьим добровольцем – работником гродненского СМУ № 7 Виктором Козловым. Втроем они обесточили квартиру и потушили пожар ведрами с водой.

Прибывшие подразделения МЧС окончательно ликвидировали возгорание. Бригада скорой осмотрела спасенных девочек – госпитализация им не понадобилась.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что возгорание началось из-за детской шалости со спичками.

Кстати, в семье воспитываются пятеро детей. Утром мать ушла на работу, а отец вскоре должен был вернуться с ночной смены. В квартире оставались двое старших братьев и девочки. 13-летний мальчик ушел, пока сестры спали, а 15-летний уехал на сельхозработы вместе со студотрядом.