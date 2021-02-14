В Шарковщинском районе при пожаре погиб мужчина

На пожаре в агрогородке Пялики Шарковщинского района работники МЧС обнаружили труп мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Прибыв днем 13 февраля к месту пожара, спасатели увидели, что из-за пожара частично обрушилось потолочное перекрытие. Хозяин дома в этот момент был на работе. Во время тушения возгорания работники МЧС под обрушившимися конструкциями обнаружили труп мужчины. Предположительно, мужчина находился здесь в гостях.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.

Сейчас проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

По материалам БЕЛТА