В дни первомайских каникул Шанхайский музей науки и техники проводит показ полнокупольного фильма "Секреты Большого Барьерного рифа" и фильма в формате IMAX 3D "Международная космическая станция". Это два последних пленочных научно-популярных фильма, которые здесь демонстрируются, сообщает "Синьхуа".
В Шанхайском музее науки и техники открылись первые в Китае IMAX-кинотеатры, которые за 20 лет посетило очень много зрителей. Два таких кинотеатра в 2022 году будут модернизированы и полностью перейдут на цифровой кинопоказ.
Фото: "Синьхуа"
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В Шанхайском музее науки и техники идет последний показ пленочных научно-популярных фильмов
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