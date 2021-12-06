В Шанхае девять человек пострадали в результате нападения мужчины с ножницами

В Шанхае девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножницами мужчины, пишет ТАСС.
Согласно данным местного информационного ресурса "Пэнпай", происшествие случилось 6 декабря в новом районе Пудун.
Прибывшие на место через две минуты после вызова полицейские задержали нападавшего, которым оказался 26-летний молодой человек, состоящий на учете в психиатрической клинике в ином регионе страны и недавно приехавший в Шанхай. В результате происшествия девять человек получили ранения. В числе пострадавших оказались два стража порядка, которые участвовали в задержании. Все они госпитализированы в медучреждение.
О причинах вооруженного нападения в настоящий момент не сообщается. Расследование продолжается.
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