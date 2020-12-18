В пятницу, 18 декабря, в Тихом океане недалеко от Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Угроза цунами не объявлялась, пишет ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление Японии.
Эпицентр наблюдался рядом с островом Идзуосима, входящим в столичную префектуру. Очаг подземных толчков располагался у поверхности океанского дна.
О пострадавших или разрушениях пока не сообщается.
Фото: pixabay.com
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В шаге от опасности: рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
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