В Северной Македонии при пожаре в больнице погибли 14 человек

– уточнили в прокуратуре Македонии.Также отмечается, что минувшей ночью опрашивали сотрудников медицинского учреждения, чтобы установить причину пожара. На месте инцидента был создан антикризисный штаб.До этого министр здравоохранения страны Венко Филипче на своей странице в Twitter сообщил о 10 жертвах пожара и выразил соболезнования их семьям.