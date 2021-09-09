В Северной Македонии при пожаре в больнице погибли 14 человек

Как минимум 14 человек стали жертвами пожара в больнице для зараженных коронавирусной инфекцией в населенном пункте Тетово в Северной Македонии, передает ТАСС.
– Прокуратура выдала постановления о вскрытии и опознании 14 человек, погибших в результате пожара. Выясняется, есть ли еще жертвы. По предварительной информации, среди погибших нет медперсонала, – уточнили в прокуратуре Македонии.
Также отмечается, что минувшей ночью опрашивали сотрудников медицинского учреждения, чтобы установить причину пожара. На месте инцидента был создан антикризисный штаб.
До этого министр здравоохранения страны Венко Филипче на своей странице в Twitter сообщил о 10 жертвах пожара и выразил соболезнования их семьям.