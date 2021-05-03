В Элизабет-Сити (США, штат Северная Каролина) уже почти две недели продолжаются протесты после того, как полицейский застрелил 42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна –младшего. Участники маршей выступают против расизма и требуют предоставления полных записей с нательных камер правоохранителей.
Инцидент, который привел к смерти Брауна-младшего, состоялся 21 апреля: он произошел, когда полицейские пытались задержать мужчину. Позже по делу появились дополнительные детали. К примеру, как пишет CNN, стало известно, что правоохранители подозревали пострадавшего в продаже наркотических веществ. Родственники Брауна-младшего отметили: им сообщали, что при обыске машины и дома мужчины наркотики найдены не были.
Семье афроамериканца показали видео с нательной камеры правоохранителя длиной в 20 секунд. Родственники погибшего требуют предоставления полной записи.
Когда стало известно о смерти Брауна-младшего, в Элизабет-Сити начали возникать стихийные акции протеста против расизма и полицейского насилия. Участники шествий выходили на улицы под известным лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Последняя такая акция состоялась 2 мая.
В США в последнее время участились новости об убитых полицейскими афроамериканцах. Подробнее картину происходящего в Соединенных Штатах мы описывали здесь. А почитать о суде по резонансному делу об убийстве Джорджа Флойда, которое повлекло за собой общенациональные протесты в США в 2020-м, можно тут.
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В Северной Каролине продолжаются протесты из-за убийства правоохранителем афроамериканца
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