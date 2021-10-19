В Северной Ирландии началось нашествие пауков

Жители Северной Ирландии заметили массовые скопления пауков, машины оплетены паутиной, пишет BBC.
Снимок носит иллюстративный характер
Маленькие черные пауки в Северной Ирландии в октябре стали довольно частым зрелищем: в сети появляется все больше сообщений о нашествии насекомых. Впрочем, этномологи заверяют, что беспокоиться не о чем, так как явление временное. Оно называется воздухоплаванием: пауки используют паутину для перелета с точки на точку. Этому способствует и солнечная погода с легким ветром. Опасности для людей, по словам экспертов, это сезонное явление не представляет.
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