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  2. В Северной Ирландии началось нашествие пауков

В Северной Ирландии началось нашествие пауков

Жители Северной Ирландии заметили массовые скопления пауков, машины оплетены паутиной, пишет BBC.

Снимок носит иллюстративный характер

Маленькие черные пауки в Северной Ирландии в октябре стали довольно частым зрелищем: в сети появляется все больше сообщений о нашествии насекомых. Впрочем, этномологи заверяют, что беспокоиться не о чем, так как явление временное. Оно называется воздухоплаванием: пауки используют паутину для перелета с точки на точку. Этому способствует и солнечная погода с легким ветром. Опасности для людей, по словам экспертов, это сезонное явление не представляет.

Фото: pixabay.com
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